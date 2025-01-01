Anna und die Liebe
Folge 163: Episode 163
24 Min.Ab 12
Anna und Bruno zeigen Natascha und Enrique das Video der entführten Paule. Bruno beschließt, Tom nichts vom Verschwinden seiner Schwester zu sagen. Außerdem will er die Polizei - wie von den Entführern gefordert - außen vor lassen. Anna ist damit nicht einverstanden. Doch Bruno hat seine Entscheidung getroffen und tischt der Polizei gemeinsam mit Carla ein Lügenmärchen auf ...
