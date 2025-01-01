Anna und die Liebe
Folge 165: Episode 165
24 Min.Ab 12
Carla ist scheinbar geplagt von Schuldgefühlen. Sie denkt, dass sie das eigentliche Ziel der Entführer war und Paule nur in die Schusslinie gebracht hat. Diese Schuldgefühle teilt sie Tom mit - natürlich nicht ohne Hintergedanken ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen