Anna und die Liebe

Episode 169

SAT.1Staffel 4Folge 169
Folge 169: Episode 169

23 Min.Ab 12

Nach ihrem intimen Moment mit Tom ist Anna Enrique gegenüber zurückhaltend, schiebt dies jedoch auf ihre Anspannung wegen der Entführung. Carla hat unterdessen einen Teil des Lösegelds aufgetrieben. Enrique und Anna rätseln über ihre Motive. Gleichzeitig kämpft der Entführer, Volker Strecker, mit dem Problem, dass Paules Fuß sich immer weiter entzündet. Er muss schnell handeln ...

