Anna und die Liebe

Episode 179

SAT.1Staffel 4Folge 179
Episode 179

Anna und die Liebe

Folge 179: Episode 179

23 Min.Ab 12

In letzter Sekunde stürmen Tom und Enrique Davids Wohnung, überwältigen den Entführer und retten Anna und Paule. David gelingt es, sich ebenfalls als Streckers Opfer darzustellen. Er droht Paule, sie umzubringen, wenn sie ihn verrät ... Da die Entführung nun endlich beendet ist und alle aufatmen können, spürt Anna, dass sie Enrique noch eine Antwort schuldig ist ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

