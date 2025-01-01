Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 184

SAT.1Staffel 4Folge 184
Episode 184

Anna und die Liebe

Folge 184: Episode 184

24 Min.Ab 12

Anna gibt vor Tom zu, dass Paloma mit ihrer Ansage recht hatte, doch Tom bleibt zugeknöpft. Indes merkt Bruno, wie sehr ihm Anna fehlt. Er versucht sie zu überreden, zurück zu Lanford zu kommen, doch Anna will nicht. Bruno ist klar, dass Tom der Grund ist und versucht, Tom zu überreden, sich auf Anna einzulassen.

