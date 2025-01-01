Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 192

SAT.1Staffel 4Folge 192
Episode 192

Anna und die Liebe

Folge 192: Episode 192

24 Min.Ab 12

Anna und Tom genießen ihr Leben zu zweit. Nichts scheint das Glück der beiden trüben zu können. Doch dann erhält Tom eine Nachricht von Paule: Er soll dringend in seine Wohnung kommen. Anna begleitet ihn beunruhigt. Was die beiden dort erwartet, reißt ihnen förmlich den Boden unter den Füßen weg ...

