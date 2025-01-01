Anna und die Liebe
Folge 201: Episode 201
23 Min.Ab 12
Anna entschließt sich nach reiflicher Überlegung, das Angebot der Band "The Black Pony" anzunehmen. Um Tom nicht noch einmal über den Weg zu laufen, will sie nachts heimlich bei Lanford ihren Arbeitsplatz räumen. Doch wie es das Schicksal will, ist Tom ebenfalls dort. Es fällt ihm schwer, seine Gefühle für Fanni wieder zu erwecken. Egal, was er versucht, sie bleibt ihm unendlich fremd.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
