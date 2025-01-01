Anna und die Liebe
Folge 21: Episode 21
23 Min.Ab 12
Anna reagiert zunächst ungläubig auf Toms Angebot, für Lanford zu arbeiten. Sie verlässt sein Büro und eilt zu Paloma. Doch die findet das Angebot zu Annas Überraschung alles andere als inakzeptabel. Auch Steve zeigt ihr die Vorteile auf. Anna ist im Dilemma: Eine Zusage käme einem Verrat an Jonas gleich, und eine Absage würde ihre Familie in den finanziellen Ruin stürzen. Was soll sie tun?
Weitere Folgen in Staffel 4
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
