Anna und die Liebe
Folge 225: Episode 225
23 Min.Folge vom 28.03.2014Ab 12
Nina schwebt nach dem Kuss mit Luca auf Wolke sieben. Am nächsten Tag will sie ihr Glück mit Anna und Tom teilen. Die beiden freuen sich für sie und wollen ihr helfen, einen Neuanfang zu starten. Nina erzählt Anna, dass sie sich heute Abend mit Stefan treffen und ihm die ganze Wahrheit über sich gestehen will. Doch ob das wirklich eine so gute Idee ist, bleibt abzuwarten.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
