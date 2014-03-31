Anna und die Liebe
Folge 228: Episode 228
23 Min.Folge vom 31.03.2014Ab 12
Nina schwebt auf Wolke sieben. Sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben richtig verliebt. Selbst als Anna Nina mitteilen muss, dass ein gewisser Luca Benzoni ihre Bewerbung bei Lanford einzig wegen ihrer Vergangenheit abgelehnt hat, kann sie das nicht entmutigen. Als sich ihr die Gelegenheit bietet, Luca Benzoni persönlich zu treffen, will sie die Chance nutzen, um ihm ihre Meinung zu sagen.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
