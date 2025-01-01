Anna und die Liebe
Folge 258: Episode 258
23 Min.Ab 12
Nina wird nach ihrer Konfrontation mit Carla klar, dass sie Lanford und Berlin verlassen muss. Unverzüglich begibt sie sich zu Kai und kündigt ihre Stelle im Stofflager. Doch als sie mit ihren Unterlagen wieder in der Goldelse ankommt, taucht Luca dort auf - und er hat eine ungewöhnliche Bitte an sie.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
