Anna und die Liebe

Episode 259

SAT.1Staffel 4Folge 259
Episode 259

Anna und die Liebe

Folge 259: Episode 259

24 Min.Ab 12

Auch wenn Lucas Appell Nina tief berührt, kann sie nicht anders: Sie wird Berlin verlassen! Luca muss unverrichteter Dinge wieder gehen, nicht ahnend, dass Nina wegen ihrer düsteren Vergangenheit mit Carla das Feld räumt. Das Gefühl, sich für immer voneinander verabschiedet zu haben, quält sie jedoch - und es zieht beide an einen Ort der gemeinsamen Unbeschwertheit.

