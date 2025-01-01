Anna und die Liebe
Folge 78: Episode 78
24 Min.Ab 12
Anna und Enrique hätten sich fast geküsst, doch Anna geht diese Annäherung viel zu schnell. Die gemeinsame Reise nach China steht bevor. Anna ist hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Enrique und der Angst vor denselben ... Paule versucht sich als Kellnerin für die Goldelse. Doch dann wird die ehemalige Obdachlose von ihrer Vergangenheit eingeholt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen