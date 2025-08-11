Thunderbird: Zu schön, um wahr zu seinJetzt kostenlos streamen
Ant Anstead: Born Mechanic
Folge vom 11.08.2025: Thunderbird: Zu schön, um wahr zu sein
44 Min.Folge vom 11.08.2025
Ein Ami-Schlitten, Baujahr 1964: Ant Anstead will einen Ford Thunderbird herrichten. Zu diesem Zweck hat der Mechaniker in den USA Ersatzteile eingekauft. Technisch steht der Wagen gut da. Die größten Baustellen sind ein verrosteter Kofferraum und ein fehlendes Vinyl-Dach. Und das Chrom muss natürlich glänzen. In der Werkstatt ist nicht nur Fingerfertigkeit, sondern auch solides Kopfrechnen gefragt. Denn nur wenn sich die Ausgaben in Grenzen halten, kann Ant mit dem „Donnervogel“ Profit einfahren. Läuft bei der Versteigerung in Warwickshire alles nach Plan?
Genre:Heimwerken, Auto, Reality
Altersfreigabe:
0
