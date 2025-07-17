Anwälte im Einsatz
Folge 46: Die Angst im Nacken
45 Min.Ab 12
Bei einer Routineuntersuchung stirbt Ärztin Clarissa Schneider beinahe ein Patient weg. Die 34-Jährige soll angeblich alkoholsüchtig sein und deshalb den Behandlungsfehler begangen haben. Die Medizinerin bestreitet den Vorwurf, will sich aber dennoch nicht dagegen zur Wehr setzen und kündigt ihren Job im Krankenhaus. Anwältin Brygida Braun kämpft für ihre seltsam passive Mandantin, stößt dabei jedoch unvermutet auf die dunkle Seite der jungen Frau ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1