Anwälte im Einsatz
Folge 68: Verhängnisvolle Entscheidung
45 Min.Ab 12
Sandras Ehemann leidet unter Burn Out, sodass die kleine Familie auf das Geld der Zahnarzthelferin angewiesen ist. Als Sandras Chef droht, eine Stelle zu streichen, werden ihre Kolleginnen zu Konkurrentinnen. Sandra muss ein unmoralisches Angebot ihres Chefs annehmen. Anwalt Gregor Meng kämpft für sie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1