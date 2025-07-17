Anwälte im Einsatz
Folge 74: Gefangen
45 Min.Ab 12
Max' erstes Date mit seiner E-Mail-Bekanntschaft Amelie läuft super - bis seine Angebetete plötzlich in ein Auto gezerrt wird und das Auto mit quietschenden Reifen davonrauscht. Alle verzweifelten Versuche, Kontakt aufzunehmen, bleiben erfolglos. Max ahnt nicht, dass Amelie einen guten Grund hat, sich vor ihm zu verstecken ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1