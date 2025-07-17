Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Papa, der Saubermann

SAT.1Staffel 1Folge 82
Papa, der Saubermann

Papa, der SaubermannJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 82: Papa, der Saubermann

45 Min.Ab 12

Sybille ist völlig überrumpelt, als ihr getrennt lebender Ehemann plötzlich das Sorgerecht für die beiden Kinder will - zumal denen die Wochenenden bei ihrem Vater gar nicht gut bekommen. Sie sind ständig übermüdet und werden aggressiv. Gemeinsam mit ihrem Anwalt Niklas Dittberner versucht die verzweifelte Mutter herauszufinden, was dahinter steckt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen