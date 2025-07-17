Anwälte im Einsatz
Folge 90: Das geklaute Kind
45 Min.Ab 12
Jürgen Kramer (36) ist verzweifelt: Seine Frau Sandra verweigert ihm seit Jahren unter fadenscheinigen Ausreden die Adoption seiner Stieftochter Yvonne. Als die 34-jährige Mutter plötzlich des versuchten Totschlags beschuldigt wird und spurlos verschwindet, beginnt für Jürgen ein Horrortrip. Mit Hilfe seines Anwalts Giorgio Forliano macht sich der besorgte Vater auf die Suche nach seiner Familie.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1