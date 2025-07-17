Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Er gehört zu mir

SAT.1Staffel 1Folge 93
Er gehört zu mir

Er gehört zu mirJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 93: Er gehört zu mir

46 Min.Ab 12

Endlich hat Lisa den Mann ihrer Träume gefunden. Doch sie hat die Rechnung ohne dessen Ex-Frau Carmen gemacht. Im Kampf um ihren verlorenen Ehemann Matthias lässt sie keine Gelegenheit aus, um Lisa auszustechen und schreckt auch vor Rufmord nicht zurück. Kann Anwältin Sylvia Beutler-Krowas das Ruder rumreissen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen