Asphalt-Cowboys: Polen
Folge vom 19.05.2018: Folge 1
45 Min.Folge vom 19.05.2018Ab 6
Die Zollabfertigung an der russischen Grenze hat vier Stunden gedauert, deshalb muss sich Czarek in Osteuropa sputen. Dem „Asphalt Cowboy“ bleiben auf der Autobahn noch zwanzig Minuten, um einen geeigneten Rastplatz zu finden - denn seine Lenkzeit läuft bald ab. Bevor der polnische Kraftfahrer mit seinem Lkw nach Moskau weiterfahren darf, muss er neun Stunden Pause machen - so lauten die Vorschriften. „Helka“ und ihr Ehemann „Sniper“ brechen unterdessen nach Griechenland auf. Das Trucker-Ehepaar hat dieses Mal Agrarchemikalien geladen.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.