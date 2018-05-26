Asphalt-Cowboys: Polen
Folge vom 26.05.2018: Folge 2
43 Min.Folge vom 26.05.2018Ab 12
Malgosia und Monika transportieren auf ihrem Truck flüssige Giftstoffe durch Europa. Im Straßenverkehr ist daher Vorsicht geboten. Beim Tanken in Calais müssen die Zwillingsschwestern aus Krakau zudem darauf achtgeben, dass keine Flüchtlinge auf den Lkw aufspringen. Denn dabei würden sich die ahnungslosen Migranten in große Gefahr begeben. Kraftfahrer Czarek ist derweil am Zielort in Russland angekommen. Doch beim Abladen der Fracht gibt es ein Problem - dem polnischen „Asphalt-Cowboy“ fehlt ein wichtiges Zertifikat vom Veterinäramt.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.