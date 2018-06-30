Asphalt-Cowboys: Polen
Folge vom 30.06.2018: Folge 7
44 Min.Folge vom 30.06.2018Ab 12
Schreibtischjobs liegen ihm nicht, deshalb hat Lukasz Madziarz vor drei Jahren den Beruf gewechselt. In dieser Folge steuert der polnische „Asphalt-Cowboy“ mit seinem Partner Krystian Wrzesniewski in einem nagelneuen Lkw die dänische Insel Bornholm an. Der klimatisierte Viehtransporter des Duos schnurrt auf der 1000 Kilometer langen Strecke wie ein Kätzchen - in Puttgarden wird es für die Männer dennoch stressig, denn die Spedition hat keine Tickets für die Fähre reserviert. Schaffen es die Brummifahrer trotzdem aufs Schiff?
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.