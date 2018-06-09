Asphalt-Cowboys: Polen
Folge vom 09.06.2018: Folge 4
44 Min.Folge vom 09.06.2018Ab 12
Agata Orlowska soll 20 Tonnen Fleisch im englischen Crick abliefern, aber an ihren neuen Lkw muss sich die polnische Truckerin erst gewöhnen - denn statt des gewohnten Automatik-Lasters lenkt die alleinerziehende Mutter nun ein Fahrzeug mit 13-Gang-Schaltgetriebe. Michal und Maciek kämpfen sich derweil mit Dorschen im Wert von 70 000 Euro in Richtung Schweden vorwärts. Mehr als 50 km/h sind auf den vereisten Straßen in Skandinavien nicht drin, deshalb drohen die „Asphalt-Cowboys“ die Fähre in Karlskrona zu verpassen.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.