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Asphalt-Cowboys: Polen

Folge 4

DMAXFolge vom 09.06.2018
Folge 4

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Asphalt-Cowboys: Polen

Folge vom 09.06.2018: Folge 4

44 Min.Folge vom 09.06.2018Ab 12

Agata Orlowska soll 20 Tonnen Fleisch im englischen Crick abliefern, aber an ihren neuen Lkw muss sich die polnische Truckerin erst gewöhnen - denn statt des gewohnten Automatik-Lasters lenkt die alleinerziehende Mutter nun ein Fahrzeug mit 13-Gang-Schaltgetriebe. Michal und Maciek kämpfen sich derweil mit Dorschen im Wert von 70 000 Euro in Richtung Schweden vorwärts. Mehr als 50 km/h sind auf den vereisten Straßen in Skandinavien nicht drin, deshalb drohen die „Asphalt-Cowboys“ die Fähre in Karlskrona zu verpassen.

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