Asphalt-Cowboys: Polen
Folge vom 07.07.2018: Folge 8
43 Min.Folge vom 07.07.2018Ab 6
Lukasz Madziarz und Krystian Wrzesniewski dürfen sich auf der Fahrt von Bornholm nach Okonin in Pommern nicht die kleinste Verzögerung erlauben. Denn wenn die polnischen „Asphalt-Cowboys“ nicht innerhalb von 24 Stunden den Fährhafen erreichen, müssen sie ihren Viehtransporter komplett entladen, um den 700 Ferkeln eine Transportpause zu gönnen - so erfordert es die Tierschutzverordnung. Pawel und Lukasz Pasternak kämpfen sich derweil mit Schneeketten auf ungesicherten Waldwegen vorwärts. Die Brüder sollen an einem Sägewerk 20 Tonnen Holz aufladen.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.