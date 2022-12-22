Glück im Spiel, Geld für die LiebeJetzt kostenlos streamen
Asphalt-Cowboys
Folge vom 22.12.2022: Glück im Spiel, Geld für die Liebe
44 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 12
Cindy Faber beliefert Baustellen in Hamburg mit Baggern und Radladern. Dabei soll sie in Zukunft der Vierbeiner „Tommy“ begleiten. Aber der kleine Welpe muss sich an die Touren im Lkw erst gewöhnen. Joe Flege und seine Frau freuen sich unterdessen nach der standesamtlichen Trauung im eiskalten Winnipeg auf eine Traumhochzeit in Las Vegas. Für Denise, die in der Schweiz als Sanitäterin bei der Feuerwehr gearbeitet hat, denkt sich der „Asphalt Cowboy“ eine besondere Überraschung aus. Und Christian Schulze nutzt seine Pausen zur körperlichen Ertüchtigung.
