Asphalt-Cowboys
Folge vom 25.03.2024: Guten Morgen Sonnenschein
45 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 12
Joe Flege bricht mit einem Auflieger voller Mischware von Chicago aus nach Winnipeg auf. Die knapp 900 Kilometer lange Tour führt durch die US-Bundesstaaten Wisconsin und Minnesota. Der 59-Jährige hat seiner Frau versprochen, am Sonntag wieder zuhause zu sein. Denn dann möchte Denise ihren Geburtstag nachfeiern. Kristaps Kiselis startet derweil eine Testfahrt. Der „Asphalt Cowboy“ hat in seiner Freizeit einen alten Scania hergerichtet, den er seinem Seniorchef zum Geschenk machen will. Und Lorenzo Vita ist in seinem Lieblingsland Italien unterwegs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.