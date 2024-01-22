Asphalt-Cowboys
Folge vom 22.01.2024: Im Auftrag der Schildkröte
45 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Die Asphalt Cowboys sind mit ihren Gedanken immer auch zu Hause bei ihren Lieben. Maik Krause nutzt in dieser Folge in Südeuropa eine Pause, um für seine Schildkröten portugiesische Erde einzusammeln. Die Tiere sollen in ihrem Gehege den Duft der weiten Welt schnuppern. Jens Lindner übernimmt derweil eine Urlaubsvertretung. Auf dem Weg nach Holland geht es mit dem Tank voller Glukose durch den Ruhrpott. Dort bekommt der Trucker die ganze Härte des Fernverkehrs zu spüren. Und Bibi Jodlowski holt mit ihrem Lastkraftwagen in Bayern eine Tankanlage ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.