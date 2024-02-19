Asphalt-Cowboys
Folge vom 19.02.2024: Good Girl
45 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12
Christina Scheib startet mit 20 Tonnen Dosenbier auf dem Hänger in Richtung Schweiz. Die „Trucker-Prinzessin“ fährt gerne in die Alpenrepublik. Doch bevor es über die Grenze geht, ereilt Christina ein herber Verlust. Markus Rüegsegger schneidet unterdessen in Tennessee das Profil seiner Reifen nach. Dieses Vorgehen ist in den USA legal und spart dem Schweizer Auswanderer mehrere hundert Dollar pro Jahr. Und Oliver Korb steuert mit seinem Lastkraftwagen die Waschanlage seines Vertrauens an. Nach Feierabend widmet sich der „Asphalt Cowboy“ dem Auto-Tuning.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.