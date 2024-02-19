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Asphalt-Cowboys

Good Girl

DMAXFolge vom 19.02.2024
Good Girl

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Asphalt-Cowboys

Folge vom 19.02.2024: Good Girl

45 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12

Christina Scheib startet mit 20 Tonnen Dosenbier auf dem Hänger in Richtung Schweiz. Die „Trucker-Prinzessin“ fährt gerne in die Alpenrepublik. Doch bevor es über die Grenze geht, ereilt Christina ein herber Verlust. Markus Rüegsegger schneidet unterdessen in Tennessee das Profil seiner Reifen nach. Dieses Vorgehen ist in den USA legal und spart dem Schweizer Auswanderer mehrere hundert Dollar pro Jahr. Und Oliver Korb steuert mit seinem Lastkraftwagen die Waschanlage seines Vertrauens an. Nach Feierabend widmet sich der „Asphalt Cowboy“ dem Auto-Tuning.

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