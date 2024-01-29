Asphalt-Cowboys
Folge vom 29.01.2024: Wasser ist zum Waschen da
44 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 12
In dreieinhalb Tagen quer durch Kanada: Stefan Zellweger steht in Nordamerika unter Zeitdruck. Verzögerungen sind auf der 3500 Kilometer langen Strecke nicht eingeplant. Aber dann wird der Schweizer Auswanderer von einer Straßensperre ausgebremst. Jens Lindner beliefert unterdessen eine Brauerei in Mecklenburg-Vorpommern mit Glukose. Nach Feierabend trifft sich der „Asphalt Cowboy“ an einer Tankstelle mit alten Freunden. Und Cindy Faber fährt mit ihrem Tieflader zum ersten Mal ins Ausland. Die Tour nach Polen ist für die 32-Jährige ein Abenteuer.
