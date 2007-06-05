ATV Die Reportage - In der SchuldenfalleJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 05.06.2007: ATV Die Reportage - In der Schuldenfalle
Folge vom 05.06.2007
Gefangen in der Schuldenfalle - 720.000 Österreicherinnen und Österreicher stehen derzeit finanziell auf der Kippe: Sie haben Privatkredite in einer Höhe von insgesamt 137 Milliarden Euro laufen. Die Zahl der Schuldner steigt kontinuierlich und immer mehr sehen sich nicht in der Lage, ihre Raten zahlen zu können. Für viele kommt das finanzielle Aus durch einen Schicksalsschlag. Ob nach Verlust des Arbeitsplatzes, einer Scheidung oder wegen einer Erkrankung. Als letzter Ausweg bleibt dann oft nur noch der Weg in den Privatkonkurs.
Produktion:AT, 2005
