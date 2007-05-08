ATV Die Reportage - Köche im Wettbewerb - Die jungen WildenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.05.2007: ATV Die Reportage - Köche im Wettbewerb - Die jungen Wilden
Ab 6
"Jung, wild, anders" lautet das Motto des wohl außergewöhnlichsten Kochwettbewerbes Österreichs. Wo sonst wird einem ein "japanisches Gaunertrio mit Red Bull gedopt, gefolgt von asiatischem Nachbarn" serviert. Auf der Gastronomiemesse in Wien kochten neun der besten Jungköche Europas um die Wette. Acht Männer und eine Frau. Ihr Ziel: Die Aufnahme in den Kreis der "Jungen Wilden". Wer es dahin schafft, der hat den ersten Schritt in den Koch-Olymp getan. Aber nur einer oder eine kann gewinnen. Ein knallharter Wettbewerb, bei dem auch Pannen nicht ausbleiben: Überschäumende Biersoße, brennende Pfannen oder versalzene Vorspeisen - die gestressten Jungköche haben mit allerlei unerwarteten Problemen zu kämpfen.
Produktion:AT, 2005
