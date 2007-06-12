ATV Die Reportage - GTI - Treffen in KärntenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 12.06.2007: ATV Die Reportage - GTI - Treffen in Kärnten
"Der See ruft" - 2007 schon zum 26. Mal zum GTI-Treffen nach Reifnitz am Wörthersee. Was 1982 mit 75 Autos begann, ist heute Europas größtes VW-Event mit rund 200.000 Besuchern. Alle Teilnehmer verbindet eine große Leidenschaft: Die Faszination für den "Golf GTI". Mit unerschöpflicher Fantasie und technischer Finesse kreieren die GTI-Fans aus einem Serienmodell ein Kunstwerk. Stundenlang wird geschraubt, gefachsimpelt und das mit viel Liebe zum Detail gestaltete Auto präsentiert. Hier feiert die Fangemeinde ein alljährliches Familienfest. Aber nicht nur die Leidenschaft zum Auto, sondern auch die Freude am Alkohol und leicht bekleideten Frauen teilen sich viele Autofreaks. Der Wörthersee als alljährlicher Wallfahrtsort für die GTI Gemeinde bietet allen etwas: Für die Anrainer vor Ort vor allem schlaflose Nächte. Zurück bleiben verdreckte Strassen und Tonnen von Müll, aber auch jede Menge Geld: In diesem Jahr wurden an die 15 Mio. Euro umgesetzt und das in der Vorsaison! Einfallsreichtum ist gefragt, ob bei der Gestaltung der Autos oder bei der Suche einer Ausrede gegenüber der Polizei, wenn die Papiere mit dem Fahrzeug nicht übereinstimmen. Strenge Verkehrs- und TÜV-Kontrollen lassen den ein oder anderen Tuner verzweifeln. Denn wer zum Prüfzug gebeten wird, für den heißt es danach oft: Zu Fuß weiter gehen. Familie Saurer ist nur aus einem Grund in Reifnitz - wegen der Autos. Richard Saurer, Autolackierer aus der Steiermark, ist begeisteter Autotuner und mit ihm seine Familie. Schon seit Jahren präsentiert er am See stolz seine Autos - vom Porsche bis zum Audi, alles dabei. Was für ihn wichtig ist: Einmaligkeit - Alles selbst gemacht, nichts ist serienmäßig! Denn für ihn zählt nur Eines: Sehen und gesehen werden! Auch der VW-Audi-Seat Club "Troopers" aus Zurndorf zeigt vollen Einsatz: Die Clubmitglieder verbinden ihre Leidenschaft zum Auto mit der Freude zum Feiern. Der Ausflug zum Wörthersee ist für die Burgenländer ein alljährliches Muss. Und dieses Jahr wird das Treffen genutzt, um Werbung für ihr eigenes VW-Treffen zu machen. Tausende von Flyern werden verteilt, in der Hoffnung einmal so groß wie das GTI-Treffen am Wörthersee zu werden.