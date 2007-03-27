ATV Die Reportage - Jagdkommando Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 27.03.2007: ATV Die Reportage - Jagdkommando Teil 2
Kommandounternehmen - etwa die Vernichtung von militärischen Anlagen, die Befreiung von als Geiseln festgehaltenem Militärpersonal, Such- und Rettungsaktionen, Festnahme von Kriegsverbrechern oder der Kampf gegen Terroristen - all dies gehört zum Einsatzspektrum des Jagdkommandos des österreichischen Bundesheers. "Numquam Retro" (Niemals zurück), so lautet der Leitspruch der militärischen Eliteeinheit. Die Aufnahmekriterien für die Sondereinheit zählen zu den härtesten der Welt. Vergleichbar nur mit US-amerikanischen oder englischen Spezialeinheiten, wie den Navy Seals oder der SAS. Fallschirmspringertauglichkeitsprüfung, Kleiderschwimmen oder die gefürchtete Seilüberwindung im Bärenhang zählen zu den ersten k.o.-Prüfungen, denen sich 82 Aspiranten am Beginn des Auswahlverfahrens stellen. Der 19-jährige Harald R. gilt als Favorit unter den Soldaten, bis er sich eine schwere Knöchelverletzung zuzieht. Unter Schmerzen versucht er das dreiwöchige Auswahlverfahren dennoch positiv abzuschließen. Erich M. gehört mit 35 Jahren zu den älteren Anwärtern, seit 18 Jahren ist er Berufssoldat. Der Vater zweier Kinder möchte sich einen Traum erfüllen und Elitesoldat werden. Doch durch seine selbstbewusste und lockere Herangehensweise wird er zur Zielscheibe der Ausbildner. Hunderte von Liegestütze und Kniebeugen sollen ihn zur Aufgabe bewegen. Der Höhepunkt des Aufnahmeverfahrens bildet eine 48-stündige Belastungsüberprüfung. Bei extremem Schlafentzug wird mittels Gewaltmärschen, schweren Gefechtsbahnen und psychologischen Tests die Durchhaltefähigkeit der Anwärter für das Jagdkommando überprüft. Knöchel- und Knieverletzungen und massive Kreislaufzusammenbrüche lassen aber einen Aspiranten nach dem anderen ausscheiden.