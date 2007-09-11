ATV Die Reportage - Alles billigJetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.09.2007: ATV Die Reportage - Alles billig
1-Euro Shop, 99 Cent Shop, Preisparadies: Bis vor wenigen Jahren schossen Ramsch- und Billigläden wie Pilze aus dem Boden. Die Goldgräberstimmung in der Branche mit den kleinen Preisen ist aber längst vorbei. Nur wer im Einkauf knallhart verhandelt, das Angebot durchdacht kalkuliert, dem Kunden Qualität und Service bietet, kann im Geschäft mit Waren aller Art überleben. Ein Dutzend Musterkoffer hat Vertreter Thomas Tanklay auf jeder Verkaufstour dabei. Von der Dosensuppe bis zum BH in Übergröße. Kein Restposten, den der Herr der Schnäppchen nicht anbietet. Langjähriger Kunde ist Frank Perlick, Geschäftsführer von Madal Bal. Für die Diskont-Kette SEWA sucht der Deutsche vor allem Deko- und Bastelartikel. Per Handschlag wird der Deal besiegelt. Vertrauen ist das wichtigste Kapital in der Billigbranche. Liquidationen, Restposten, Überproduktionen. Damit hat Christian Weidhaus jeden Tag zu tun. Sei es nun als Großhändler, im eigenen Geschäft namens "Kauf & Spar" oder als Verkäufer über e-Bay. Teppiche, Erfrischungsgetränke, Haushalts- oder Deko-Artikel - der Wiener ist nicht wählerisch in der Produktauswahl. Der Preis verkauft die Ware. Schon beim Einkauf feilscht er daher um jeden einzelnen Cent. Ein bunter Hund in der Branche ist Franz Müller – auch wenn der 65-jährige Stoffhändler zusammen mit 27 Katzen lebt. Der einzige Luxus, den sich der "Fetzengreißler" leistet. Bei einer Arbeitswoche von 100 Stunden bleibt wenig Zeit für Hobbys oder Familie. Lohn für die entbehrungsreiche Arbeit: Nahezu kaufsüchtige Kunden und die Gewissheit Europas größtes und billigstes Sortiment an Stoffen anzubieten.