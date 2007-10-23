ATV Die Reportage - Poker Boom Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Egal ob im rauchigen Hinterzimmer, im dörflichen Verein oder im feudalen Casino – die Österreicher sind im Pokerfieber. Fast täglich finden in den Card Casinos Turniere statt – nicht selten mit über 100 Teilnehmern. Das Image des berühmt-berüchtigten Kartenspiels hat sich in den letzten Jahren komplett verändert: Pokern ist salonfähig geworden - Pensionistinnen zocken mit Internetkids und Managern am Tisch um die Wette. Das größte Card Casino Europas befindet sich in Wiener Neustadt und wurde erst im April diesen Jahres eröffnet. Die Betreiber wollen bei einem 40.000 Euro Jackpot Turnier den europäischen Teilnehmer-Rekord von 708 Spielern brechen. Eine ATV die Reportage über Tricksen, Täuschen und Tarnen am Pokertisch.
