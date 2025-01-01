Auf Streife - Berlin
Folge 105: Der Junge und das Biest
45 Min.Ab 12
Dieser Fall konfrontiert die Polizisten mit menschlichen Abgründen: Ein kleines Mädchen sitzt verstört auf einem Baum, ihr Schulfreund ist in ein fremdes Auto eingestiegen. - Eigentlich wollten sich die Beamten einen Smoothie kaufen, doch im Gemüseladen stoßen sie auf einen in Frischhaltefolie gewickelten Mann. - Eine Rollstuhlfahrerin wurde überfallen und in eine mobile Toilette gesperrt. Während die Polizisten helfen, sie zu befreien, wird klar, sie ist gezielt Opfer geworden!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1