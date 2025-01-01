Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Alice in Chains

SAT.1Staffel 4Folge 118
Alice in Chains

Alice in ChainsJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 118: Alice in Chains

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einer Frau gerufen, die an einen Fahrradständer gefesselt und geknebelt wurde. Um ihren Hals hängt ein Schild: "Haben deine Tochter entführt!" - Ein Diebstahl führt die Beamten in ein Nostalgie-Lokal, in dem ein besonderes DDR-Exponat ausgestellt war. Wer hat das Kunstwerk geklaut? - Eine Joggerin hält panisch eine Streife an. Sie und ihre Freundin wurden von einem maskierten Mann überfallen! Dieser hat ihre Freundin in den Wald gezerrt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen