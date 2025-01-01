Auf Streife - Berlin
Folge 124: Auf dem Boden der Tatsachen
44 Min.Ab 12
Eine Schwangere wird in Begleitung ihrer Schwester auf einem öffentlichen Platz um die Handtasche bestohlen. Dabei ist sie die Treppe hinuntergestürzt und hat sich verletzt! - Auf Streife entdecken die Beamten einen Mann, wie er eine Autofahrerin daran hindern möchte, am Straßenrand zu parken. Dabei schmeißt er sich sogar auf die Motorhaube und beschimpft sie wüst. - Ein Maskierter bedroht mit einer Axt bewaffnet den Inhaber eines Kurierdienstes und seinen Angestellten.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1