Auf Streife - Berlin
Folge 139: Hiferuf aus der Arztpraxis
44 Min.Ab 12
Überfall in einer Neuköllner Arztpraxis: Als die Beamten eintreffen, finden sie die junge Sprechstundenhilfe verletzt und regungslos im Treppenhaus! - In der Mittagspause bekommen die Polizisten in einem Restaurant eine Pizza mit Rasierklingen serviert. Wer will den Beamten drohen? - Während eines Umzugs kommt es zu einer Streitigkeit, die die Beamten auf den Plan ruft. Als dann auch noch ein Hund eine Drohbotschaft überbringt, müssen die Polizisten handeln.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1