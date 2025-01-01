Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Hiferuf aus der Arztpraxis

SAT.1Staffel 4Folge 139
Hiferuf aus der Arztpraxis

Hiferuf aus der ArztpraxisJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 139: Hiferuf aus der Arztpraxis

44 Min.Ab 12

Überfall in einer Neuköllner Arztpraxis: Als die Beamten eintreffen, finden sie die junge Sprechstundenhilfe verletzt und regungslos im Treppenhaus! - In der Mittagspause bekommen die Polizisten in einem Restaurant eine Pizza mit Rasierklingen serviert. Wer will den Beamten drohen? - Während eines Umzugs kommt es zu einer Streitigkeit, die die Beamten auf den Plan ruft. Als dann auch noch ein Hund eine Drohbotschaft überbringt, müssen die Polizisten handeln.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen