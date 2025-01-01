Auf Streife - Berlin
Folge 27: Waldspaziergang
45 Min.Ab 12
Ein Ehemann ist an einem Waldstück verschwunden und seine Frau kann sich das überhaupt nicht erklären. Die Polizisten stoßen auf zwei Mädchen, die den Vermissten bewusstlos geschlagen haben, weil er sie angeblich vergewaltigen wollte. - Die Verkäuferin einer Damenboutique entdeckt einen Mann, der sich in einer Umkleidekabine versteckt. Er hat eine Waffe bei sich! Als die Polizisten eingreifen, stürmt jedoch eine Frau aus der Kabine.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1