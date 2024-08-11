Auf Streife - Berlin
Folge 37: Walk the Line
44 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12
Ein als gestohlen gemeldeter LKW wurde gefunden. Doch vom ebenfalls vermisst gemeldeten Fahrer fehlt jede Spur. Dann finden die Beamten im Laderaum eine verängstigte Frau und ihr kleines Kind. - Die Polizei kommt in ein Wohngebiet und muss einen Mann davon abhalten, seinen kleinwüchsigen Nachbarn durch eine Hundeklappe zu stopfen. Er ist sich sicher, dass dieser regelmäßig in sein Haus einsteigt und dort sein Unwesen treibt - aber warum bloß?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1