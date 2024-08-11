Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Walk the Line

SAT.1Staffel 4Folge 37vom 11.08.2024
44 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12

Ein als gestohlen gemeldeter LKW wurde gefunden. Doch vom ebenfalls vermisst gemeldeten Fahrer fehlt jede Spur. Dann finden die Beamten im Laderaum eine verängstigte Frau und ihr kleines Kind. - Die Polizei kommt in ein Wohngebiet und muss einen Mann davon abhalten, seinen kleinwüchsigen Nachbarn durch eine Hundeklappe zu stopfen. Er ist sich sicher, dass dieser regelmäßig in sein Haus einsteigt und dort sein Unwesen treibt - aber warum bloß?

