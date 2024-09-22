Auf Streife - Berlin
Folge 54: Autoklau interruptus
44 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12
Ein Mann mit offener Hose läuft verwirrt auf die Straße und wird vor den Augen der Polizisten angefahren. Die Beamten ermitteln, dass er mit seiner Freundin Sex im Auto hatte, allerdings sind die Frau und das Auto verschwunden. - In einem Friseursalon hat sich eine Auszubildende auf der Toilette eingeschlossen. Die Besitzerin denkt, dass die Ursache ein positiver Schwangerschaftstest ist. Doch als die Polizisten sie befreien, bietet sich ihnen ein schrecklicher Anblick.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1