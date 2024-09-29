Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 57vom 29.09.2024
Eine junge Frau ist im Schwimmbad vor Angst fast ertrunken, als sie ihren ehemaligen Stalker am Beckenrand wiedersah. Er machte ihr einst das Leben zur Hölle. Doch diesmal ist nicht nur ihr Leben in Gefahr. - An einem Food-Truck blutet eine Frau aus dem Mund und krümmt sich vor Schmerzen. Die Sanitäter entdecken Schnittwunden in Mund und Hals - was war im Essen? - Die Besitzer eines Autohauses wollten einen Mann stellen, der anscheinend Autos klaut.

