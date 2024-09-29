Auf Streife - Berlin
Folge 59: Gut versteckt
45 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Beim Spielen auf einer Baustelle verschwindet ein kleiner Junge. Vor Ort erklärt die Schwester aufgeregt, dass sie von Männern verjagt wurden und ihr Bruder seitdem verschwunden ist. Haben die Männer dem Jungen etwas angetan? - Eine Frau ruft die Polizisten, da die Tür zu ihrer Wohnung offen steht. Auf der Treppe finden sich Blutspuren. Die Tochter der Frau ist in der Schule, also kann das Blut nicht von ihr sein - oder doch?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1