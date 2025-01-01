Auf Streife - Berlin
Folge 81: Parkplatz-Flipper
44 Min.Ab 12
Zwei Männer spielen auf einem Parkplatz "Flipper" mit einem Einkaufswagen und beschädigen dabei fremde Autos. - Ein Mann wurde angefahren und durch die Rückscheibe eines Autos geschleudert. Die Beamten haben es nicht mit einem herkömmlichen Verkehrsunfall zu tun. - Ein Mann ist mit seinem Auto durch die Schranke einer Tiefkühlfirma gebrettert. Der Wachmann konnte ihn stellen. Was hatte er vor?



Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
