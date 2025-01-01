Zum Inhalt springenBarrierefrei
Holland in Not

PULS 4Staffel 11Folge 100
44 Min.Ab 12

Auf Streife folgen die Polizisten einem Wohnwagengespann, als sie hinter der Scheibe eine um Hilfe rufende Frau entdecken. - Nachdem der vermisste Ehemann gefunden wird, erzählt er, dass die Täter mit einem Wohnmobil geflüchtet sind. - Auf der Landstraße verunfallt ein Auto. Den Fahrer hat es schwer erwischt. Als die Beamten erste Hilfe leisten, stellen sie fest: Er ist erst 17! - Ein ominöses Paket wird an der Wache Köln-Mülheim abgestellt ...

PULS 4
