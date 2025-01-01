Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Vollgas geben

SAT.1Staffel 11Folge 107
Vollgas geben

Vollgas gebenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 107: Vollgas geben

44 Min.Ab 12

Schlägerei auf einem Containergelände: Ein Flüchtiger wird von den Beamten gestellt. Er hat eine Countdown-Uhr bei sich. - Einbruch im Streichelzoo! Ein Betrunkener wird mit einem Zoo-Stofftier gefunden. Hat er auch die gestohlenen Spendengelder? - Eine Frau wird überfallen und ausgeraubt. Daraufhin betritt ein Jura-Student die Wache und gesteht die Tat. - Ein Zirkusdirektor meldet 10.000 Euro als gestohlen. Er vermutet die frisch gekündigten Jongleure dahinter.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen