Auf Streife

Jenseits von Ruth und Böse

SAT.1Staffel 11Folge 118
Jenseits von Ruth und Böse

Auf Streife

Folge 118: Jenseits von Ruth und Böse

45 Min.Ab 12

Panisch sucht eine Frau Hilfe auf der Wache: Seit Wochen wird sie von einem schwarzen Wagen verfolgt! - Vor einer Schnitzeljagd mussten zwei argentinische Touristen die Wertsachen abgeben und haben sie nie wiederbekommen. - Schüsse in einer Villa: Vor Ort heben die Beamten ein Drogenlabor aus. - Ein Mann befürchtet, dass sein Partner von einem Quacksalber festgehalten wird und alarmiert die Polizei ...

