Auf Streife
Folge 118: Jenseits von Ruth und Böse
45 Min.Ab 12
Panisch sucht eine Frau Hilfe auf der Wache: Seit Wochen wird sie von einem schwarzen Wagen verfolgt! - Vor einer Schnitzeljagd mussten zwei argentinische Touristen die Wertsachen abgeben und haben sie nie wiederbekommen. - Schüsse in einer Villa: Vor Ort heben die Beamten ein Drogenlabor aus. - Ein Mann befürchtet, dass sein Partner von einem Quacksalber festgehalten wird und alarmiert die Polizei ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1