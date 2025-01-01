Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Hausschwein gehabt

PULS 4Staffel 11Folge 120
Hausschwein gehabt

Hausschwein gehabtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 120: Hausschwein gehabt

45 Min.Ab 12

Die Beamten retten Hausschwein Polly vor dem Flammentod im Auto seines Frauchen. Aber wie kam es zu dem Unfall? - Die Beamten ermitteln: Warum wurde ein Fahrschüler von seinem Lehrer alleine im Auto gelassen? - Ein Mann taucht in JVA-Klamotten vor der Wache auf - seine Hosen sind vollgestopft - mit was? - Eine Inline-Skaterin wird brutal angegriffen, ihr Handy dabei zerstört. Wer hatte eine derartige Wut auf die Frau?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen